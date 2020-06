Picchia la madre, arrestato 39enne nel Cosentino

PRAIA A MARE I militari della Stazione Carabinieri di Praia a Mare e della Sezione Radiomobile di Scalea hanno arrestato un pregiudicato praiese di 39 anni per maltrattamenti in famiglia. In particolare i carabinieri sono intervenuti subito dopo la richiesta d’aiuto arrivata alla centrale operativa della compagnia di Scalea da parte di una donna in lacrime vittima di violenze da parte del figlio.

Sul posto si sono recate due pattuglie presenti sul territorio le quali, giunte nell’abitazione segnalata, hanno trovato un uomo che stava aggredendo una donna ed è stato tempestivamente bloccato dai militari intervenuti.

Soccorsa la donna con l’ausilio dei medici intervenuti sul posto, i carabinieri hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, rientrato nella propria residenza, andava in escandescenza per futili motivi proferendo nel contempo frasi ingiuriose nei confronti del fratello, presente all’interno dell’abitazione, e della madre convivente che contestualmente colpiva con un pugno alla bocca provocandole una ferita al labbro superiore.

Un aggressione che è poi proseguita anche in presenza dei militari che, una volta bloccato, hanno condotto l’uomo nella Caserma Carabinieri di Praia a Mare.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 39enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza, svoltasi oggi 11 giugno 2020 presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la traduzione presso la Casa Circondariale di Paola.