Far west a Diamante e movida violenta, i sindaci dell’Alto Tirreno chiamano il prefetto Magorno, Vetere, Longo e De Marco chiedono una convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica Stampa articolo

Condividi su









ALTO TIRRENO Dopo l’aggressione di Ferragosto e le scene da Far West a Diamante, culminate nel fermo di quattro giovani cosentini, i primi cittadini della costa tirrenica fanno fronte comune per la sicurezza, tema che si ripropone con forza.

I sindaci di Diamante, Ernesto Magorno; di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere; di Grisolia, Antonio Longo; di Maierà, Giacomo De Marco, hanno sottoscritto e inviato questa mattina al Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, la richiesta di una convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Nel testo si legge che la richiesta è avanzata «alla luce dei gravi fatti accaduti a Diamante lo scorso 15 agosto e delle numerose problematiche inerenti la sicurezza del territorio nel periodo estivo, in cui si registra un maggiore afflusso turistico e quindi un notevole incremento delle presenze». Da queste motivazioni, appunto, la richiesta di convocare con urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.