Coca e marjuana nello zaino, fermato 34enne a San Lucido L'uomo è stato individuato dai carabinieri nel corso di un controllo sul territorio. Si tratta di un pregiudicato di Paola

SAN LUCIDO Detenzione a fine di spaccio. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato a San Lucido un 34enne pregiudicato di Paola. Nel corso delle attività di controllo sul territorio i militari hanno notato l’uomo che alla vista del posto di blocco organizzato dai carabinieri sulla statale 18 ha invertito repentinamente il senso di marcia svoltando per il centro della cittadina del Tirreno cosentino. La macchina veniva bloccata dai militari poco dopo, all’altezza di via Pollella: a bordo il conducente, un 42enne non della zona, ed il 34enne, quale passeggero.

Data l’evidente agitazione degli occupanti, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione veicolare e personale, estesa alle abitazioni di entrambi i soggetti.

Così i militari hanno rinvenuto all’interno di uno zaino in possesso del 34enne 7 dosi di cocaina, 2 di marijuana e 245euro in banconote di piccolo e medio taglio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione, in attesa della convalida dell’arresto. A seguito del giudizio di convalida, il 34enne è stato sopposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria.