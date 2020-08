Scontro nella notta sulla Tirrenica cosentina, grave un bimbo L’incidente è avvenuto all’altezza di San Lucido. Ha coinvolto due vetture sulle quali viaggiavano sei persone complessivamente. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Cosenza Stampa articolo

SAN LUCIDO Sei persone tra cui un bambino sono rimasti feriti a seguito di un drammatico incidente avvenuto mercoledì notte sulla statale 18 tirrenica all’altezza di San Lucido. Ad avere la peggio uno dei bimbi a bordo di una delle due vetture coinvolte nello scontro. Secondo una prima ricostruzione, le due auto – in una viaggiava una famiglia composta da quattro persone tra cui due bambini e nell’altra una coppia di anziani – per cause in corso di accertamento che procedevano in direzione opposta si sono scontrate attorno all’una di notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a trasportarli al vicino ospedale di Paola. Il bambino per le condizioni delicati in cui si trovava è stato trasferito all’ospedale di Cosenza.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco nonché le forze dell’ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e a ripristinare la circolazione interrotta per diverse ore proprio a causa dell’incidente.