Sequestrata merce contraffatta al mercato di Amantea, deferito un uomo La polizia locale ha confiscato 122 capi fra scarpe, abbigliamento e accessori. Contestato anche il reato di ricettazione Stampa articolo

Condividi su









AMANTEA Centoventidue pezzi contraffatti e sequestrati dalla polizia locale di Amantea. Sono questi i numeri dell’operazione messa in campo dagli uomini e le donne del locale Comando che hanno deferito all Autorità giudiziaria un cittadino straniero, ma residente da tempo in Amantea, per commercio abusivo di merci contraffatte.

La Procura della Repubblica di Paola sull’attività di indagine ha emesso un decreto nel quale oltre al reato di contraffazione ha riconosciuto quello di ricettazione.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti domenica scorsa al mercato ed hanno sequestrato all’uomo scarpe, capi di abbigliamento, accessori di vario genere “griffati” dalle marche più prestigiose.