Timori ad Amantea, 25 migranti risultano positivi al Covid Gli extracomunitari sono ospiti da anni nel Centro di accoglienza straordinaria "Ninfa Marina". I test su 97 erano scattati dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi ad altri tre

di Roberto De Santo

AMANTEA Sono 25 i migranti risultati positivi al test del Coronavirus. L’esito di parte dei 97 tamponi prelevati nei giorni scorsi tra gli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria di via Firenze ad Amantea ha restituito un quadro decisamente preoccupante.

I controlli erano scattati all’indomani della positività riscontrata tra tre extracomunitari che da anni vivono all’interno del Cas “Ninfa Marina” che si trova in pieno centro cittadino. Uno di loro, un nigeriano, era anche scappato dalla struttura e dopo diverse ore è stato rintracciato e fermato dai carabinieri alla stazione di Amantea dove era giunto con un treno che arrivava da Paola.

Un allarme che sembrava rientrato e che ora dopo questa notizia sembra invece sollevare timori tra la popolazione. Gli extracomunitari infatti non erano in quarantena nei giorni precedenti i controlli e dunque sarebbero stati liberi di circolare per la città. Alcuni di loro poi lavorano in strutture produttive della zona.

Da qui la paura che si è diffusa in città per questo nuovo episodio. Ricordiamo che Amantea a metà luglio era stato il centro di una protesta scoppiata per il trasferimento in un altro Cas sempre presente nella cittadina di 13 migranti risultati positivi e provenienti da Roccella Jonica. Una protesta rientrata solo dopo le rassicurazioni poi seguite al loro trasferimento definitivo all’ospedale Celio di Roma.

Ora questa nuova tegola si abbatte sulla cittadina che rischia così divenire zona rossa. Anche se le autorità sanitarie del luogo rassicurano sulla bassa virulenza riscontrata nei test che non permetterebbe una facile trasmissibilità del virus. (r.desanto@corrierecal.it)