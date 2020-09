Picchia la compagna, arrestato 50enne a Scalea Avrebbe minacciato per anni la sua vittima. È finito ai domiciliari Stampa articolo

SCALEA Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato a Scalea un 50enne del luogo a cui è stata notificata la misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola.

L’arrestato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, consistiti anche in percosse e minacce, nei confronti della sua convivente che lo avrebbe denunciato. Gli sviluppi investigativi hanno consentito di appurare che l’episodio denunciato dalla donna era solo uno di una serie di vessazioni subite sin dall’anno 2018, sembrerebbe infatti che l’arrestato abbia posto in essere sistematiche condotte denigratorie nei confronti della vittima, offendendone il decoro e la dignità e ponendola, in tal modo, in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile.

L’uomo, accompagnato presso il Comando Compagnia di Scalea per gli adempimenti previsti, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.