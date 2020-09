Coronavirus, nuovo caso a Cetraro A comunicare la positività di un cittadino del centro del Tirreno cosentino il sindaco Aita: «È in quarantena ed è stata già ricostruita la rete dei contatti posti anche loro in isolamento in attesa di tampone» Stampa articolo

CETRARO «Ho appena ricevuto notizia ufficiale, da parte del Dipartimento Prevenzione, di un caso di positività al Covid 19 registrato a Cetraro». Lo comunica in una nota il sindaco di Cetraro, Angelo Aita. «Si tratta di un caso di ritorno – spiega – e la persona, posta in isolamento domiciliare, è sostanzialmente asintomatica. È stata già ricostruita e raggiunta la rete dei contatti, posta a sua volta in quarantena fiduciaria da sottoporre immediatamente a tampone».

«Sono state adottate tutte le misure di protezione e prevenzione dettate dai protocolli sanitari – rassicura il sindaco – pertanto la situazione è da ritenersi sotto controllo. Pur non creando allarmismi, vi raccomando di continuare a seguire le indicazioni dettate dalle direttive nazionali e regionali relativamente all’uso di mascherine, al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti». «Sarà mia cura – conclude Aita – informarvi quotidianamente sull’evoluzione della vicenda, tramite Bollettini Ufficiali, augurando una pronta soluzione del caso».