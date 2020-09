S’allarga il focolaio ad Amantea, 21 nuovi casi tra migranti Si tratta di extracomunitari che risiedono in abitazioni tra il centro e la frazione di Campora San Giovanni. Ora il numero dei contagiati sale a 69. Convocata una riunione in Prefettura. Sul tappeto anche la soluzione di istituire una zona rossa Stampa articolo

di Roberto De Santo

AMANTEA Non si arresta il numero di contagi tra i migranti presenti ad Amantea. Gli ultimi risultati che provengono dai tamponi processati nei laboratori dell’Usca di San Lucido – competente per area – fanno salire a ben ulteriori 21 nuovi casi tra quanti vivono da anni nel centro del Tirreno cosentino.

Si tratta, ed è questo il timore maggiore, di extracomunitari in gran parte bengalesi che non vivono nei centri di accoglienza straordinaria presenti ad Amantea ma che risiedono in appartamenti privati tra il centro della cittadina e la popolosa frazione di Campora San Giovanni. Per la delicatezza della vicenda è stato già convocato un Comitato per l’ordine e la sicurezza che si terrà nel pomeriggio alla Prefettura di Cosenza.

Anche questi nuovi contagiati sono da ricondurre al focolaio riscontrato a fine agosto tra gli ospiti della “Ninfa Marina” di Amantea. Nel Centro di accoglienza straordinaria, infatti, erano stati rintracciati i primi tre casi che poi hanno portato i responsabili del dipartimento Igiene del distretto “Tirreno Sud” ad avviare una campagna di tamponi a tappeto in tutta la catena di contatti avuti da quanti risiedono nella struttura.

Successivamente si erano così registrati una serie di nuovi contagi sia nella stessa struttura, così come nell’altro centro di accoglienza straordinaria di via Po’ nel quartiere Santa Maria e poi in alcune abitazioni in cui risiedono i migranti. I contagi sarebbero avvenuti perché sia gli extracomunitari ospiti delle strutture che quelli che vivono in abitazioni private lavorano in attività produttive presenti nella zona. Proprio ricostruendo la rete di contatti avuti negli ambienti di lavoro sono emersi i nuovi contagi. Ora questi ulteriori 21 casi preoccupano non poco la popolazione che già in passato aveva manifestato scendendo in strada e bloccando anche la statale tirrenica cosentina per chiedere lo spostamento dei soggetti risultati infetti.

Con questi ultimi casi registrati sale a 69 il numero totale degli extracomunitari che vivono nella cittadina e che risultano appunto contagiati dal Covid-19. Da qui il vertice in Prefettura che potrebbe spingere le autorità a dichiarare Amantea zona rossa. (r.desanto@corrierecal.it)