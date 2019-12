Botti: 170 kg sequestrati in un negozio “cinese” a Crotone CROTONE Nel corso di un controllo, la Polizia di Stato ha scoperto in un grande negozio a Crotone gestito da una cittadina cinese di 52 anni, circa 170 kg di…

CROTONE Nel corso di un controllo, la Polizia di Stato ha scoperto in un grande negozio a Crotone gestito da una cittadina cinese di 52 anni, circa 170 kg di articoli pirotecnici illegali, poiché privi di omologazione a marchio CE. Inoltre, in un locale adibito ad antibagno, accessibile all’area di vendita, sono stati scoperti altri articoli pirotecnici omologati e marchiati CE, ma in esubero rispetto al quantitativo massimo detenibile. La titolare dell’attività è stata denunciata per detenzione abusiva di materiale esplodente.