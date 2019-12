Cutro, 55enne sorpreso con 10 dosi di cocaina: arrestato dai carabinieri CUTRO I carabinieri di Cutro hanno arrestato un 55enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei…

Condividi su









CUTRO I carabinieri di Cutro hanno arrestato un 55enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare, ha rinvenuto nell’abitazione dell’uomo 10 dosi di “cocaina” e denaro contante, tutto posto in sequestro. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni del pm di turno della Procura di Crotone.