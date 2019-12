Frosinone travolto da due gol del Crotone I pitagorici passano in vantaggio all’ultimo minuto con un gol di Marrone. I gialloblù perdono per la prima volta in casa con una rete di scarto

FROSINONE Prima sconfitta casalinga per il Frosinone che cede in extremis il passo a un ottimo Crotone. La prima frazione di gioco è contraddistinta da ritmi molto alti e continui capovolgimenti di fronte. Gli ospiti si fanno apprezzare per delle ottime trame offensive, che li vedono sfiorare il gol in un paio di circostanze, ovvero con un colpo di testa di Vido di poco a lato e con una bella battuta dal limite di Barberis sulla quale Bardi si fa trovare pronto. I canarini reagiscono e subito dopo è Haas a colpire il palo alla destra di Cordaz con una bella conclusione dalla distanza. Al 24esimo i frutti della pressione offensiva vengono raccolti dai rossoblù grazie ad una pregevole azione, che vede Mustacchio servito da Vido, offrire un perfetto assist in area per Mazzotta, che sul secondo palo da due passi insacca. Il Frosinone subìto il colpo, prova ad attaccare con maggiore determinazione ed in chiusura di tempo trova il pari grazie ad un preciso fendente di Paganini che, servito da Ciano, non lascia scampo all’estremo difensore dei calabresi. In avvio di ripresa la squadra di Nesta prova a gestire il pallino del gioco e sfiora il vantaggio con Dionisi che, servito dal solito Ciano, solo davanti a Cordaz si lascia ipnotizzare dal numero uno pitagorico. Il Crotone controlla bene la situazione e all’ultimo minuto trova con un colpo di testa di Marrone, successivo ad una prodigiosa respinta di Bardi su Mazzotta, la rete della vittoria.