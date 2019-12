Crotone, Sculco al lavoro su una lista: appoggerà Callipo Superate le resistenze di una parte del Pd. Dubbi sul nome (e il tipo) della lista. Gli altri papabili candidati nel Collegio

Condividi su









di Gaetano Megna

CROTONE Flora Sculco sarà candidata con una delle liste che appoggeranno Pippo Callipo. Sculco, quindi, resta nel centrosinistra e se le cose non cambieranno nelle prossime ore, Callipo non dirà no alla consigliera regionale uscente di Crotone, nonostante i veti posti da una parte del Partito democratico. Non era certo che Callipo accettasse il nome della Sculco, perché era stata catalogata come politico di professione, ma alla fine il suo nome dovrà essere “digerito” soprattutto dall’area del Pd di Crotone e regionale che avrebbe voluto il suo superamento. Intorno alla candidatura della Sculco si gioca anche la partita delle alleanze per le elezioni comunali di Crotone previste per la prossima primavera. Si candida con Callipo ma, a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, non si capisce con quale lista. Sono due le versioni: una dice che rispolvera il simbolo di “Calabria in rete” con il quale è stata già eletta cinque anni fa; l’altra parla di un “fritto misto” tra oliveriani e Democratici e progressisti.

L’unica cosa certa al momento, salve successive smentite (le cose cambiano ogni minuto), è che Mario Oliverio non presenterà una propria lista a sostegno di Callipo e i papabili del suo entourage entreranno nella lista coordinata dalla Sculco e dal padre Enzo, che in queste ore sta lavorando senza un attimo di tregua. La Sculco non è l’unica certezza che arriva dalla provincia di Crotone per quanto riguarda le candidature: il cardiologo Sergio Arena sarà candidato con la lista del Pd, l’ex assessore comunale all’Urbanistica al Comune di Crotone Rori De Luca ha già firmato l’accettazione della candidatura nella lista di “Callipo presidente”, Paola Morace e Carmela Squillace si candidano con Aiello, Vincenzo Voce con Tanzi, Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, e Maria Adele Bottaro con Fratelli d’Italia, Vanessa Taverna con la Casa della libertà, Salvatore Gaetano con la lista “Salvini premier”. Non hanno ancora sciolto il nodo Leo Pedace, che ieri ha richiesto il certificato elettorale, e Giovanni Capocasale, entrambi interessati a candidarsi per sostenere Jole Santelli. Non si è ancora capito se c’è anche la candidatura dell’ex segretario provinciale del Pd Gino Murgi e con quale lista. I rumors dicono che dovrebbe trovare posto nella lista della Sculco. (redazione@corrierecal.it)