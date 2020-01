Regionali, sabato il ministro Provenzano a Crotone Il responsabile per il Sud incontrerà i giovani del territorio insieme ai candidati Pd Girasole e Arena

Sabato 11 gennaio, alle ore 11,30, a Crotone, nei locali del circolo Arci di via Alicata, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano incontrerà i giovani del Crotonese. All’iniziativa saranno presenti Sergio Arena e Caterina Girasole candidati per il Pd nella lista che candida Pippo Callipo a presidente della Giunta regionale della Calabria. Il ministro Provenzano già nelle scorse settimane è stato in Calabria, a Cosenza, in un’altra iniziativa a sostegno del candidato governatore Pippo Callipo. Insieme a Speranza, Provenzano è uno dei due ministri meridionali del governo giallorosso.