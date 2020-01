Emergenza cimitero di Crotone, pronti 120 loculi Il commissario prefettizio del Comune ha incontrato i rappresentanti della ditta incaricata di realizzare l’opera. Si va verso la soluzione del problema dovuto alla mancanza di posti dove tumulare le salme. A giorni verranno consegnati altri 240 loculi

di Gaetano Megna

CROTONE L’emergenza al cimitero di Crotone ha le ore contate. Il commissario prefettizio Tiziana Costantino, nella giornata di ieri, ha, con una determina, autorizzato nuove estumulazioni di defunti “datati” ed ha incontrato la ditta che sta vinto la gara per la costruzione di 360 nuovi loculi. I rappresentanti legali della ditta hanno informato il commissario che circa 120 dei 360 loculi previsti dal progetto sono stati ultimati e sono pronti all’uso, dopo alcuni passaggi burocratici.

Secondo quanto è stato possibile apprendere ieri stesso il commissario si è interfacciata con gli uffici competenti per avviare le procedure e completare gli atti per rendere subito disponibili i loculi già pronti. La ditta, inoltre, si è impegnata a consegnare, nell’arco di qualche settimana, anche gli altri 240 loculi. Il contratto, stipulato con il Comune lo scorso mese di luglio, prevedeva la consegna dell’intera opera entro il prossimo mese di maggio. Nei giorni scorsi Costantino si era impegnata con una cittadina crotonese, che sull’emergenza aveva diffuso una lettera aperta, a trovare la soluzione, in tempi celeri. Sulla delicata questione della mancanza di loculi al cimitero, questa mattina, la segretaria politica di “Laboratorio Crotone” ha diffuso una nota con la quale viene suggerito al commissario prefettizio la soluzione di prendere contatti con la ditta assegnataria del progetto della costruzione dei loculi, per chiedere l’immediata consegna delle opere già realizzate. Evidentemente la segreteria politica non era stata informata che il commissario si era già mosso ed aveva trovato la soluzione. (redazione@corrierecal.it)