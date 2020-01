Far West di Capodanno a Cutro, colpi di fucile per “festeggiare”: 4 denunce Colpi esplosi in direzione delle abitazioni vicine e scena registrare dagli stessi autori per essere divulgata sui social. Sono stati individuati dai carabinieri. Sequestrate le armi e 389 cartucce

CUTRO I carabinieri della Stazione di Cutro, nei giorni seguenti ai festeggiamenti di Capodanno, erano venuti in possesso di un video che circolava sui social dove alcuni giovani del posto venivano ripresi a festeggiare lo scoccare della mezzanotte esplodendo dei colpi di fucile dal balcone della loro abitazione nel centro cittadino.

Gli autori di questo assurdo e pericolosissimo modo di festeggiare sono stati identificati attraverso l’analisi del video. Si tratta di un cinquantenne, titolare del titolo di polizia per la detenzione di armi, dei suoi due figli e di un loro amico, tutti poco più che ventenni, che hanno pensato di festeggiare il nuovo anno nel peggiore dei modi. Gli stessi, infatti, schierandosi sul balcone e imbracciando ognuno un fucile, dopo aver ricevuto il “via”, hanno esploso numerosi colpi in direzione delle vicine abitazioni, fortunatamente senza provocare vittime. La scena è stata registrata da loro stessi, poi divulgata sui social, sino a quando è giunta nella disponibilità dei carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini, individuando l’abitazione e conseguentemente i responsabili. Al termine degli accertamenti, i carabinieri di Cutro hanno anche sequestrato preventivamente tutte le armi di cui era titolare il 50enne, ossia i 4 fucili, una pistola e complessivamente 389 cartucce.

I quattro sono stati quindi deferiti per esplosioni pericolose ed omessa custodia di armi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che ha coordinato le indagini.