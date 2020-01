Accoltella il rivale in amore con un tagliaunghie e poi cerca di scappare: preso dalla polizia Fermo per un 34enne di Isola Capo Rizzuto. Una volta acciuffato ha confessato e consegnato arma e vestiti ai militari. La vittima è in prognosi riservata

CROTONE Aveva la valigia pronta il presunto accoltellatore di Crotone. L’ipotesi fotta dagli investigatori della squadra Mobile di Crotone è che l’uomo, Giuseppe Esposito di 34 anni, fosse in procinto di lasciare la casa di residenza ad Isola Capo Rizzuto. Esposito lavora presso un noto bar sul lungomare di Crotone e sarebbe il responsabile di un fatto di sangue che si è consumato nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, in via Interna Marina una parallela del lungomare di Crotone.

La vittima dell’aggressione è Francesco Sulla, 32 anni, originario di Papanice, ricoverato dopo l’accoltellamento nell’ospedale di Catanzaro, dove si trova in prognosi riservata. L’arma utilizzata da Esposito potrebbe essere un tagliaunghie di grandi dimensioni.

La ricostruzione fatta dalla Squadra mobile, diretta da Nicola Lelario, dice che intorno alle 16 del 15 gennaio scorso i due hanno prima avuto uno scontro verbale violento, che sarebbe poi degenerato. Alla base del litigio ci sarebbero motivi passionali. Probabilmente una donna, che nel passato aveva avuto una relazione con Sulla e attualmente frequenta Esposito. Nelle attività di indagine gli investigatori hanno fatto riferimento ad alcune testimonianze e alle registrazioni delle telecamere presenti in via Interna Marina. (gm)