Crotone, scuola “chiusa per topi” Gli alunni della “Rosmini” lontani dalle lezioni per qualche giorno per consentire la derattizzazione dell’edificio

CROTONE Nuova scuola “chiusa per topi” a Crotone. Gli alunni della “Rosmini” non staranno a lungo lontani dalle lezioni, ma le attività nell’istituto sono state fermate dal subcommissario prefettizio Sergio Mazzia per la presenza di ratti nell’edificio. L’atto, pubblicato sull’albo pretorio del Comune, è stato firmato lo scorso 17 gennaio dopo una segnalazione arrivata dallo stesso istituto. A quel punto, l’Ufficio tecnico ha predisposto l’interdizione dell’edificio e ha disposto che l’Asp provveda alla derattizzazione interna ed esterna della scuola. Era stata chiuso, sempre per una derattizzazione, nei giorni scorsi, anche il plesso di San Francesco del Liceo Gravina.