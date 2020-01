All’esame per la patente con ricetrasmittente, tre denunce a Crotone I tre sono stati scoperti dalla Polizia stradale nella sede della motorizzazione. Il candidato comunicava con due amici per avere le risposte ai quesiti

Condividi su









CROTONE È andato a sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida munito di una ricetrasmittente grazie alla quale riceveva le risposte ai quesiti da due amici all’esterno, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia stradale di Crotone. Tutti e tre sono stati denunciati. Gli agenti hanno deciso di fare un controllo nei locali della Motorizzazione civile dove era in corso una sessione di esame ed hanno notato un candidato che, con fare sospetto, sussurrava la lettura delle domande.

Altri agenti, all’esterno, hanno visto altre due persone che, sedute in auto, parlavano con un dispositivo radiomobile. Al termine della sessione d’esame, il candidato sospetto è stato fermato e trovata con indosso, nascosta sotto la camicia ed i un’apparecchiatura ricetrasmittente. I tre, un catanzarese, un crotonese ed uno di Cinisello Balsamo (Milano), già noto per analoghi reati, sono stati denunciati per tentata truffa aggravata.