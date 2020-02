Spaccio e porto abusivo di armi, 20enne arrestato a Cirò Marina A Isola di Capo Rizzuto un 27enne è stato sorpreso con 155 grammi di marijuana. I due uomini sono stati sottoposti ai domiciliari

CROTONE I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno arrestato un 27enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, hanno rinvenuto nella sua disponibilità 155 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida.

A Cirò Marina, ancora, i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un 20enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 78 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 1100 euro in contanti, materiale atto alla pesatura ed al confezionamento, una pistola a salve sprovvista del tappo rosso, n. 22 cartucce a salve cal. 8 ed un coltello a serramanico. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.