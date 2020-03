Coronavirus, via libera a Crotone al nuovo reparto L’autorizzazione è stata data dalla Regione all’Asp. La struttura sorgerà al posto dell’unità operativa. In arrivo 5 medici e 15 infermieri

di Gaetano Megna

CROTONE Disposta l’apertura di un nuovo reparto al “San Giovanni di Dio” destinato a pazienti affetti da Covid 19. Il via libera all’Azienda provinciale di Crotone è stato dato dalla Regione Calabria. La nuova unità operativa sarà allocata a piano terra, nei locali attualmente occupati dall’Obi (medicina di urgenza). L’Obi sarà, invece, trasferito ai piani alti, in un’area adiacente all’Unità operativa di chirurgia. Occorrono medici ed infermieri per aumentare l’offerta sanitaria e l’Asp di Crotone è stata autorizzata ad assumere 15 infermieri e cinque medici. La graduatoria per l’assunzione degli infermieri c’è già e basta, quindi, procedere al semplice scorrimento. Più complessa, invece, l’operazione per il reclutamento dei medici. L’ideale sarebbe procedere con l’assunzione di specialisti che, al momento, non sono disponibili sul mercato. Mancano soprattutto pneumologi e anestesisti. Molto probabilmente, quindi, si farà ricorso a professionisti senza specializzazione. In momenti di tragedia si mettono in campo tutte le procedure possibili.

I DATI SUI CONTAGI Dovrebbero essere nove, al momento, le persone risultate positive al coronavirus: otto di Crotone ed uno della provincia. Solo per due c’è stato bisogno del ricovero all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Uno solo potrebbe essere stato intubato.

Tra i soggetti contagiati ricordiamo c’è anche il commissario straordinario dell’Asp pitagorica proprio per questo alcuni suoi collaboratori sono stati costretti a mettersi in quarantena volontaria.

Sostanzialmente il virus, se pur temporaneamente, ha decapitato la direzione strategica dell'Asp di Crotone.