Coronavirus, tra i contagiati di Crotone anche un operatore sanitario Si tratta di un camice bianco in servizio nel reparto di Medicina d’Accettazione e d’urgenza. Sottoposti a controllo tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato con la persona positiva

CROTONE L’attenzionato speciale è l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. E’ risultato positivo al Coronavirus un operatore sanitario del pronto soccorso esaminato nei giorni scorsi e ricompreso tra gli otto tamponi consegnati nella giornata di venerdì 13 marzo. Nel frattempo, si è in attesa dei risultati che hanno lavorato con l’operatore in servizio nel reparto di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale pitagorico. In questo momento è in corso una conferenza stampa indetta dalla direzione sanitaria dell’Asp