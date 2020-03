Coronavirus, violano il decreto per commettere un furto: arrestati ISOLA CAPO RIZZUTO I carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto due giovani per furto. I due, un 27enne e un 25enne sono stati sorpresi con…

Condividi su









ISOLA CAPO RIZZUTO I carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto due giovani per furto. I due, un 27enne e un 25enne sono stati sorpresi con della refurtiva a bordo dell’autovettura con la quale circolavano, violando anche le disposizioni di cui al Dpcm emanato dal governo Conte per far fronte all’epidemia di Coronavirus. Per questo motivo, invece, sono stati denunciati a piede libero. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.