Mancano i mezzi per sanificare, a Isola Capo Rizzuto ci pensano gli agricoltori Hanno messo a disposizione i loro trattori pur di consentire al comune di eseguire tutte le operazioni necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus

CROTONE Il Comune ha difficoltà a reperire i mezzi per effettuare la sanificazione delle strade ed allora ecco che entrano in campo gli agricoltori che mettono a disposizione i loro trattori. E’ accaduto a Isola

Capo Rizzuto dove il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ha avuto problemi a recuperare mezzi per effettuare la disinfezione delle strade essendo riuscito l’Ufficio tecnico comunale, in tempi record, a reperire una grossa fornitura di disinfettante. E’ bastato chiedere aiuto agli agricoltori di Isola Capo Rizzuto, uno dei comuni con la più alta estensione di campi coltivati della provincia. Nel giro di poche ore è arrivata la disponibilità di ben otto di trattori nonché di aiuti, mezzi e strumenti di ogni genere messi a disposizione da coltivatori e piccole aziende a titolo completamente gratuito per la comunità. Una risposta così entusiastica che il Comune ad un certo punto ha dovuto anche dire basta. Grazie all’intervento degli agricoltori sarà possibile alle 21 di stasera iniziare la sanificazione delle strade in contemporanea su tutte le frazioni del territorio comunale.