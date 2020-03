Viola più volte la misura alternativa, arrestato I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip di Crotone

CROTONE Violava in continuazione l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di arresto per un soggetto del luogo. Si tratta di una ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone. Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose inosservanze alla misura alla quale era sottoposto e segnalate all’autorità giudiziaria dai militari. L’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Crotone.