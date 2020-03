Crotone, i nomi dei contagiati finiscono su whatsapp. È caccia all’untore Il file con l’elenco fa il giro della città in pochi minuti. Una grave violazione della privacy

CROTONE Fuga di notizie riservate. A Crotone succede anche che viene diffuso l’elenco dei contagiati da Covid-19 con nome cognome e data di nascita. L’elenco che potrebbe essere stato redatto dagli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale, conta 59 nomi e rappresenta la fotografia precisa del contagio aggiornato alle ore 16 del 22 marzo scorso. E’ una chiara violazione del diritto alla privacy riconosciuto da una legge dello Sato. Si pensa ad un allentamento della maglia del controllo degli uffici dell’Asp perché il file è partito da Crotone ed è stato diffuso in WhatsApp. Non sono molti gli enti che hanno accesso a questi elenchi e sono pochi anche i dipendenti dell’Azienda sanitaria che possono visionarli. In pochi minuti il file contenente i nomi ha fatto il giro della città e del territorio provinciale. È diventato virale. La cosa grave è rappresentata dal fatto che i contagiati potrebbero essere indicati come “untori” da chi è venuto in possesso dell’elenco. Si è, infatti, già scatenata la caccia all’identità per capire se si conosce il nome del contagiato ed è iniziato lo scambio di informazioni per avere il quadro preciso delle persone contagiate. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che ha già aperto un fascicolo per le assenze “anomale” registratisi presso l’Asp pitagorica, potrebbe aprirne un altro per violazione della privacy. (g.m.)