Piogge e forte vento, non si fermano gli interventi dei vigili del fuoco – FOTO Dal recupero di imbarcazioni a Crotone alla messa in sicurezza di un autobus per cedimento del manto stradale a Catanzaro. E poi alberi divelti e vetture in pericolo. Il lungo elenco dei soccorsi

CROTONE Da 24 ore non si fermano gli interventi dei Vigili del fuoco dopo una giornata di forte vento e piogge. Nel porto di Crotone è stato effettuato il recupero di una imbarcazione della Polizia Nautica che stava definitivamente affondando dopo aver imbarcato acqua. L’intervento ha richiesto l’ausilio dell’autogru. Nella notte il forte vento ha divelto sulla Lega Navale di Crotone un lampione dell’illuminazione pubblica.

Vari sono stati i lavori di messa in sicurezza di insegne, alberi divelti e caduta calcinacci dai cornicioni. A Cirò Marina i pompieri hanno effettuato un delicato intervento di messa in sicurezza e di una canna fumaria in precario stato di stabilità sotto una pioggia battente e forte vento.

I Vigili del fuoco di tutta la Provincia di Crotone nonostante il periodo particolare non si fermano continuando ad essere presenti e pronti ad intervenire a qualsiasi chiamata di soccorso che giunge alla sala operativa.

CATANZARO Questa mattina in Via Alessandro Turco un autobus in transito è rimasto bloccato con la ruota posteriore per il cedimento del manto stradale. Dopo aver messo in sicurezza gli occupanti i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del mezzo con l’ausilio dell’autogru. Nella stessa zona, in Via Corrado Alvaro, uno smottamento ha coinvolto alcune auto in sosta.