Crotone, trovato il cadavere di un clochard L’uomo è stato rinvenuto in località Passovecchio. Potrebbe essere morto per cause naturali. Indagano i carabinieri

di Gaetano Megna

CROTONE Il cadavere di un uomo, probabilmente originario dei paesi dell’Est, è stato rinvenuto questa mattina in località Passovecchio a Crotone.

Si tratterebbe di un clochard di circa 50 anni. Il corpo è stato rivenuto per strada in via Mercalli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La prima ipotesi fatta dagli investigatori è che il decesso sia avvenuto per cause naturale. Non è stata ancora possibile procedere con l’identificazione, perché addosso al morto non sono stati trovati documenti. L’identificazione sarà, quindi, fatta nelle prossime ore attraverso le impronte digitali. L’unica cosa certa è che si tratta di un senzatetto, che probabilmente stazionava nei pressi di un centro commerciale in località Passovecchio. (redazione@corrierecal.it)