Crotone, la Camera di commercio avvia la raccolta alimentare L’iniziativa è rivolta alle famiglie più povere della città. E gruppo Spanò dona un letto bilancia al centro Covid dell’ospedale

di Gaetano Megna

CROTONE Parte nella provincia di Crotone la raccolta alimentare da destinare alle famiglie più povere. L’iniziativa è stata avvita oggi dalla Camera di commercio pitagorica per fare fronte alla «grave situazione di emergenza epidemiologica» che sta anche «causando a molti nuclei familiari un ulteriore aggravio delle loro condizioni di disagio». C’è l’esigenza, soprattutto in questa fase di crisi, di garantire cibo alle famiglie più esposte e povere e, quindi, la Camera di commercio ha deciso di mettere in campo «un’attività volta alla sensibilizzazione delle aziende operanti nel campo della distribuzione alimentare al fine di individuare, raccogliere e distribuire le eccedenze alimentari eventualmente presenti negli esercizi commerciali».

Saranno le associazioni di volontariato e della Croce rossa a distribuire gli alimenti dati dalle aziende. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla Camera di commercio «l’iniziativa è nata a seguito delle numerose riunioni del Centro operativo comunale di Protezione civile del Comune di Crotone».

Intanto il gruppo Spanò ha deciso di donare all’ospedale di Crotone «un letto bilancia da destinare all’Unità operativa Covid-19». Il letto speciale è indispensabile per curare pazienti emodializzati affetti da Coronavirus. (redazione@corrierecal.it)