Domenica capelli gratis a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO Capelli e shampoo gratis per operatori del settore sanitario, carabinieri e volontari del Centro Operativo Comunale: è l’iniziativa lanciata dal Barber Shop De Meco, parrucchiere di Isola Capo Rizzuto in segno di gratitudine per tutti coloro che in questo periodo di emergenza si sono messi a disposizione dei cittadini più bisognosi. L’idea è venuta a Giuseppe Demeco, titolare della barberia situata in Piazza Roma, in pieno centro cittadino: «Vogliamo dire grazie a chi si è impegnato – afferma il giovane barbiere – quotidianamente per assicurarci un supporto sanitario, psicologico e di sicurezza per la nostra cittadinanza. È il minimo che possiamo fare in segno di gratitudine».

«Il nostro territorio – continua Demeco – statisticamente è tra quelli meno colpiti d’Italia, siamo la prima provincia Covid free e il merito è anche, e soprattutto, di coloro che continuamente ci hanno fornito assistenza pur di non farci uscire di casa, tenendoci al sicuro». «Oggi più che mai – conclude Giuseppe – sono orgoglioso di tutti noi cittadini di Isola Capo Rizzuto e della provincia di Crotone, abbiamo dimostrato a tutta Italia che il rispetto delle regole, il cuore dei volontari e la professionalità dei nostri medici porta solo grandi benefici». Il servizio gratuito sarà effettuato nella sola giornata di domenica 31 maggio: è obbligatoria la prenotazione al fine di evitare assembramenti, per informazioni contattare Giuseppe al numero 333-3997059.