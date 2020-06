Il Comune di Crotone licenzia la dirigente Teresa Sperlì

CROTONE Si è concluso l’iter ed è stata licenziata. Teresa Sperlì non è più dirigente del Comune di Crotone: è stata licenziata a conclusione di un iter durato tre mesi e mezzo. La contestazione era partita lo scorso 18 febbraio e ieri sera le è stata notificata la notizia del suo licenziamento. Si tratterebbe di una presunta mancanza di titoli. Ovvero avrebbe sbarrato nello stampato della domanda un titolo non posseduto. Probabilmente se avesse messo la “crocetta” su un’altra casella, quello sopra o sotto, il licenziamento non poteva essere messo in atto. La procedura contro Sperlì è partita il 18 febbraio, l’interessata ha chiesto una proroga di una settimana, che le è stata concessa, e successivamente l’iter è stato congelato per l’arrivo della pandemia da Covid-19. Il commissario prefettizio Tiziana Costantino, che amministra Crotone dallo scorso 4 dicembre, aveva chiesto un’indagine sui dirigenti, chiedendo anche pareri ad avvocati amministrativi. Il procedimento, però, è stato redatto dal segretario generale del Comune pitagorico, Antonino Fortuna. E’ il secondo dirigente che perde il posto, prima della Sperlì il commissario prefettizio e il segretario generale avevano rescisso il contratto con l’ingegnere Giuseppe Germinara per un presunto utilizzo improprio dell’articolo 110 del Tuel. Germinara ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che non lo ha accolto per un problema di competenza territoriale. Germinara ha, quindi, presentato un altro ricorso al giudice del Lavoro di Crotone. Sperlì non si arrende e denuncia. L’attività giudiziaria della Sperlì nei confronti del commissario prefettizio e del segretario generale è iniziata prima ancor della conclusione della procedura di licenziamento. Nel palazzo comunale si racconta che commissario e segretario generale sono stati querelati per stalking e altro. Sperlì avrebbe depositato una montagna di documenti negli uffici della Procura, alla valutazione dei magistrati indaganti. Avrebbe denunciato i due anche al ministero della Funzione Pubblica e Anac per presunti conflitti di interesse. Si racconta che oltre alla procedura giudiziaria presenterà ricorso alla sezione del Tribunale del lavoro di Crotone. Non intende recedere o subire passivamente. Farà battaglia e, secondo persone a lei vicina, ha altri documenti da sottoporre alla valutazione dei magistrati. Il terremoto al Comune di Crotone non è destinato a concludersi con il licenziamento della Sperlì perché si parla anche della volontà di non rinnovare l’incarico di comandante dei vigili urbani a Antonio Cogliando, in scadenza il prossimo 30 giugno.