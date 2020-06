La provincia di Crotone è Covid free

CROTONE Azzerato il contagio da Covid-19 nella provincia di Crotone. Oggi pomeriggio lascerà l’ospedale “Mater domini” di Catanzaro il caposala del pronto soccorso, del 118 al “San Giovanni di Dio” nonché presidente dell’ordine degli infermieri della provincia pitagorica, Giuseppe Diano. E’ stato lo stesso Diano a rendere pubblico il suo contagio con un video registrato nel letto dell’ospedale di Germaneto, diventato virale sul web. La sua situazione clinica è stata molto complessa e all’ospedale di Crotone, dove gode di una stima grandissima per la sua umanità e professionalità, si è temuto per la sua vita.

Nella provincia di Crotone, quindi, non ci sono più contagiati ieri è stato dichiarato guarito l’ultimo soggetto asintomatico curato a casa con le Usca e oggi è stato dimesso l’ultimo ricoverato in ospedale. Si azzera il contagio partito nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorso, che ha prodotto sei morti e 117 tamponi positivi. Significa che, in questi mesi, ci sono stati ben 111 guariti. Il lavoro svolto a Crotone per bloccare la diffusione del Covid-19 è stato, quindi, eccellente. Ha funzionato bene sia il reparto Covid-19 che l’attività per curare a casa i pazienti. L’ultimo guarito (Diano) sarà trasportato a casa sua a Crotone da un’ambulanza del 118 con autista e l’infermiera che lo ha sostituito nell’attività di caposala da quando ha contratto il virus. Intanto stamattina la direzione strategia dell’Asp ha approvato il progetto che autorizza il centro di riabilitazione Anmic di Crotone ad assistere in modalità remota una cinquantina di ragazzi disabili. C’erano stati problemi che, evidentemente, sono stati risolti. (g. m.)