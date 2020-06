Il corto “Il sogno di Piero” raggiunge un palcoscenico nazionale

MESORACA Continua il successo del cortometraggio dal titolo “Il sogno di Piero”, che narra la storia di un ragazzo, di Mesoraca, non vedente, scomparso all’età di 18 anni. Piero era un ragazzo molto coraggioso che, nonostante la sua cecità, era sempre molto allegro, determinato e felice di imparare. Insegnava il braille (il linguaggio per i non vedenti) anche ai professori e voleva ottenere l’abilitazione abilitarsi a questo insegnamento. Il suo sogno era quello di diventare carabiniere e grazie allora procuratore della Repubblica di Crotone, dottor Tricoli, in collaborazione con allora vicepresidente dell’unione italiana ciechi di Crotone, Antonio Scalise, è riuscito a realizzare il suo sogno. Piero è diventato carabiniere per un giorno.

Il cortometraggio è stato realizzato dall’associazione Il Futuro del presidente Leonardo Londino in collaborazione con l’associazione cinematografica Mesoraca Film, con la regia del giovane e talentuoso regista Pasquale Giordano, affiancato dal professionista Pino Scordamaglia che si è occupato di riprese e montaggio audio video.

La prima nazionale è stata proiettata nella Rai Regione Calabria e alla proiezione hanno partecipato il comandante regionale della Legione carabinieri generale B. Andrea Paterna, il direttore della sede Rai Calabria Demetrio Crucitti, il colonello Pietro Sutera, comandante del comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, Valentina Gerardi di Rai Pubblica Utilità, autrice dei testi dell’audio descrizione inserita nel cortometraggio Il Sogno di Piero, un lavoro che ha reso il video accessibile a tutti. L’audio descrizione del cortometraggio è stata anche inserita nel sito www.rai.it all’indirizzo Easy Web: grandissima soddisfazione è stata espressa da parte di tutto lo staff per questo importante traguardo raggiunto a livello nazionale.