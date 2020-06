Dl Rilancio, Torromino: «Neppure un euro per il Crotonese»

CROTONE Nel “Decreto rilancio”, in discussione in Parlamento, non sono previsti investimenti per la provincia di Crotone. Lo denuncia il parlamentare Sergio Torromino, rappresentante di Forza Italia. In una nota diffusa oggi Torromino scrive «di avere avuto un attimo di sconforto» nella lettura del Decreto rilancio, perché «ancora una volta la nostra provincia è stata completamente dimenticata dal governo centrale».

Secondo Torromino non è previsto nemmeno un centesimo da investire in attività che si svolgono nella provincia pitagorica, «mentre per le altre regioni o per la fascia tirrenica della Calabria gli interventi sono previsti e mirati». Preso atto della situazione il parlamentare azzurro ha deciso di presentare undici emendamenti che prevedono «aiuti mirati all’agricoltura, finanziamenti alle imprese, aiuti verso la fascia di imprenditori più deboli come le vittime dell’usura e racket, la possibilità di usufruire dei fondi europei al 50% a fondo perduto, aiuti verso gli operatori dello spettacolo, finanziamenti per la riscoperta della cultura attraverso i percorsi della Magna Grecia, progetti per il porto”. L’obiettivo principale di Torromino, però, è quello di puntare a fare uscire dall’isolamento il territorio pitagorico. Ecco perché, con l’appoggio totale del suo partito, ha presentato un ulteriore emendamento (art. 208.26) per «l’ammodernamento del tratto della ferrovia Catanzaro-Taranto, includendo il doppio binario e elettrificazione fino a 250 km/h». L’accoglimento dell’emendamento consentirebbe «alla provincia di Crotone di essere servita dall’alta velocità, con treni a lunga percorrenza». «Ora mi aspetto dai rappresentanti delle istituzioni crotonesi e soprattutto dai rappresentanti parlamentari che vengono dalla mia terra – scrive Torromino – che sposino questo progetto, facendo gioco di squadra per il rilancio della città di Crotone e della sua provincia». L’appello di Torromino è rivolto alle due parlamentari elette nelle liste di M5S, Margeriota Corrado e Elisabetta Barbuto, e a Nico Stumpo (Leu). (gae.meg.)