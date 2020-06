Cosenza e Crotone pronte al ritorno in campo: ecco il calendario

ROMA La Lega di Serie B ha ufficializzato il calendario per la ripartenza del campionato. Si giocherà con ritmi serrati per chiudere tutta la competizione entro il 24 luglio e lasciare poi il mese di agosto alla programmazione per la nuova stazione. Cosenza e Crotone lavorano per obiettivi differenti i silani con il coltello tra i denti faranno di tutto per mantenere la categoria, discorso diverso invece per i pitagorici che sono lanciati in piena corsa promozione alle spalle della corazzata Benevento. Il Cosenza ospiterà al Marulla l’Entella per la prima partita dopo il ritorno sabato 20 giugno alle ore 18. Venerdì 26, invece, gli uomini del nuovo allenatore Occhiuzzi andranno di scena alle ore 21 contro la Cremonese per chiudere il mese di giugno con la sfida contro il fanalino di coda Trapani lunedì 29 alle 21 al San Vito Gigi Marulla. Il mese di Luglio si aprirà con la sfida contro l’Ascoli programmata venerdì 3 alle ore 21, mentre alla quattordicesima i lupi del patron Guarascio saranno di scena a La Spezia (fischio d’inizio fissato alle ore 21 di venerdì 10). Dopo tre giorni, di nuovo in campo nell’anticipo delle 18.45 contro il Perugia, per il quindicesimo turno di campionato. Venerdì 17 luglio ultima trasferta a Trieste contro il Pordenone e il 24 ultimo incontro al Marulla contro il Pisa.

IL CALENDARIO DEL CROTONE Il Crotone scenderà in campo allo Scida contro il Chievo sabato 20 giugno alle ore 18, per poi giocare a Perugia venerdì 26 alle ore 20. Seconda trasferta consecutiva ad Ascoli programmata lunedì 29 giugno con incontro in programma per le 21 mentre venerdì 3 luglio allo Scida allo stesso orario arriva il Benevento di Pippo Inzaghi. Il 10 luglio i pitagorici si sposteranno alla volta di Cittadella. Lunedì 13 secondo turno infrasettimanale con la sfida dello Scida contro il Pordenone, e venerdì 17 secondo impegno consecutivo casalingo contro la Salernitana. Entrambe le gare sono in programma alle 21. Venerdì 24 i rossoblù saranno di scena a Livorno anticipo alle 18,45, mentre le ultime due giornate del campionato, come da regolamento, si disputeranno in contemporanea. E dunque lunedì 27 appuntamento allo Scida contro il Frosinone, e ultima tappa quella del 31 luglio a Trapani.