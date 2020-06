Migranti sbarcano a Crotone – FOTO

CROTONE Sbarco di migranti questa mattina a Crotone. Sono 59 uomini e provengono tutti dal Pakistan. Tutte le persone sono approdate nel porto pitagorico. Sono stati individuati al largo delle coste a bordo di una barca a vela dagli uomini della Guardia costiera e scortati in porto. Qui sono stati visitati dai sanitari del 118 di Crotone. Alcuni erano affetti da scabbia ma complessivamente non presentavano particolari problemi di salute. Sono stati trasferiti al Cara di Sant’Anna in attesa di essere poi smistati nei vari centri della regione. Le attività di soccorso sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. (gae.meg.)