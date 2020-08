Covid, bimba di due anni positiva a Crotone: le sue condizioni migliorano La piccola è arrivata al Pronto soccorso il 15 agosto con febbre alta e convulsioni ma ora sta meglio. La sua famiglia risiede a San Mauro Marchesato. Task force all’opera per ricostruire i contatti Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE È risultato positivo al Covid-19 il tampone di una bambina di due anni, ricoverata al reparto di pediatria del “San Giovanni di Dio” di Crotone. La bimba, originaria di San Mauro Marchesato, comune dell’entroterra della provincia di Crotone, è arrivata al pronto soccorso la sera del 15 agosto scorso affetta da febbre alta e convulsioni.

I sanitari hanno subito sospettato che si potesse trattare di un caso di Covid-19 ed hanno proceduto all’esecuzione del tampone. Il quadro clinico della bimba, valutato come emergenza da parte dei sanitari, ha consigliato il trasporto in pediatria piuttosto che nella zona grigia dedicata ai pazienti affetti da Covid-19 per garantirle cure più appropriate. La famiglia della bimba risiede a San Mauro Marchesato.

Stamattina le condizioni della bimba sono risultate ottimali, tanto che i medici del reparto di pediatria stanno valutando l’opportunità di dimetterla e farla seguire a casa. Non ha, quindi, più febbre o altri sintomi. Resta da capire da dove sia arrivato il contagio e quanti altri soggetti positivi possano esserci a San Mauro Marchesato.

La task force che opera presso l’Azienda sanitaria provinciale pitagorica ha già attivato le procedure per individuare tutte le persone con cui la bimba e i suoi genitori sono venuti a contatto. E’ stato disposta l’attività per effettuare tampomi a 360 gradi. La bimba è il primo caso di Covid-19 che si è registrato a San Mauro Marchesato da quando è partita la pandemia. (redazione@corrierecal.it)