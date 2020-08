Saporito nuovo presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Prende il posto di Giuseppe Dell’Aquila fino alle elezioni provinciali di secondo livello di fine dicembre. E’ il presidente facente funzioni più giovane nella storia della Provincia di Crotone Stampa articolo

CROTONE Sarà Simone Saporito, consigliere provinciale anziano, a svolgere le funzioni di presidente della Provincia facente funzioni di Crotone fino all’espletamento delle elezioni provinciali di secondo livello in programma per la fine di dicembre. Prende il posto di Giuseppe Dell’Aquila, già vice presidente della Provincia e, da dicembre scorso presidente facente funzioni in sostituzione di Ugo Pugliese. Dell’Aquila è decaduto dalla carica di consigliere provinciale a seguito delle irrevocabili dimissioni da consigliere comunale di Cirò. Il passaggio di funzioni tra Dell’Aquila e Saporito sarà ufficializzato nel corso di apposito consiglio provinciale che sarà convocato nella prossima settimana. Simone Saporito, 27 anni, dottore in Giurisprudenza, è consigliere comunale di Petilia Policastro ed è stato eletto consigliere provinciale il 3 Aprile del 2019. E’ il Presidente facente funzioni più giovane d’Italia ed il più giovane nella storia della Provincia di Crotone.