Crotone, caccia al vice Simy e piace anche Edera La società pitagorica, capitanata dal patron Vrenna, è molto attiva sul mercato. Si punta a rafforzare il collettivo per competere al meglio in Serie A

di Fabio Benincasa

CROTONE Giovani e calciatori pronti per la Serie A. Il Crotone guarda al mercato pensando ad una rosa composta dal giusto mix tra giocatori esperti e talenti da valorizzare. Nel pieno rispetto del bilancio e senza compiere passi affrettati, la società del patron Vrenna resta vigile sul mercato pronta a chiudere alcune operazioni. Il ds Ursino è a caccia di un vice Simy. In attacco oltre al capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie B, Stroppa può contare su Messias e Kargbo ma vorrebbe ulteriormente puntellare il reparto offensivo con una punta che conosce la categoria. Ed ecco la pista (complicata) che porta dritti a Pietro Iemmello. L’attaccante di Catanzaro (19 gol nell’ultima stagione) è reduce dalla terza retrocessione di fila e non rimarrà in C con il Perugia. Su di lui ci sono molti club di B e alcuni di A, ma l’alto ingaggio (guadagna circa 800 mila euro a stagione) e la voglia di un’esperienza all’estero potrebbero rappresentare ostacoli insormontabili anche per un esperto uomo-mercato come Ursino. Un altro nome forte è quello di Alfredo Donnarumma del Brescia.

La società pitagorica però è impegnata su più fronti. Piace Simone Edera, anche se l’esterno del Torino è stato blindato dal suo agente, Beppe Galli. Mister Giampaolo lo valuterà in ritiro e non è escluso che il giocatore possa anche partire. Ursino aspetterà qualche giorno poi virerà su altri profili compatibili con le risorse messe a disposizione dal club.

Capitolo cessioni. Il club pitagorico è pronto a lasciar partire Jean Lambert Evan’s, Jeremy Petris e Zak Ruggiero tutti pronti ad indossare la maglia della Pro Vercelli, allenata dall’ex Francesco Modesto. (redazione@corrierecal.it)