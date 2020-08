Sbarcati 61 migranti al porto di Crotone Le persone sono provenienti da Iran, Turchia ed Egitto e sono tutte in buone condizioni fisiche. A bordo 10 minori di cui 5 non accompagnati Stampa articolo

CROTONE Sono 61 i migranti, tra cui 49 uomini, 2 donne e 10 minori di cui 5 non accompagnati, sbarcati al Porto di Crotone. Il gruppo era a bordo di una imbarcazione intercettata, al largo delle coste calabresi, dalla motovedetta Cp321 della Guardia costiera sulla quale sono stati trasbordati e condotti al porto di Crotone. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, si sono svolte sotto il controllo delle forze dell’ordine con l’ausilio del Suem 118, della Croce Rossa Italiana e dell’Usfam. Le persone soccorse – provenienti in gran parte da Iran, Turchia, Egitto con presenze anche di siriani, yemeniti, afgani, pakistani e palestinesi – sono tutte in buone condizioni di salute e sono state trasferite al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove saranno sottoposte a tampone e poste in quarantena come prevede il protocollo anti-covid.