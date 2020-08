Piazza il colpo a Crotone e viene arrestato a Caulonia, in manette un olandese L’uomo colombiano ma di nazionalità olandese aveva sottratto oggetti, contanti e l’auto con cui si è dato alla fuga per poi essere rintracciato dai carabinieri Stampa articolo

CAULONIA Finisce in manette a Caulonia, l’“avvenuta” di F.C., colombiano ma cittadino olandese, iniziata a Crotone. L’uomo, senza fissa dimora, nella città pitagorica si è introdotto in un’abitazione privata, ne ha asportato oggetti di valore e contanti, per poi rubare l’auto con la quale si è dato alla fuga ai proprietari. A Caulonia, però, i carabinieri lo hanno rintracciato, arrestano e recuperato la refurtiva. Dopo la convalida di arresto, il Tribunale di Locri ha disposto la traduzione in carcere dell’uomo.