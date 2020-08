Mesoraca, in casa con armi clandestine e munizioni: un arresto Il 47enne del luogo è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa sottoposta a sequestro Stampa articolo

MESORACA I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno tratto in arresto un 47enne di Mesoraca, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, un fucile da caccia e circa 50 munizioni.

Le armi ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.