Praialonga, a fuoco un’imbarcazione di migranti. Recuperati tre corpi senza vita – VIDEO Prende fuoco l’imbarcazione intercettata nella notte a Sellia Marina e dirottata sulla costa crotonese. L’episodio sarebbe stato causato dalla presenza di carburante a bordo. Tra le persone soccorse, 15 sono state trasportate d’urgenza all’ospedale (tra queste due finanzieri) Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Un’imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo di Praia longa. Il natante era stato intercettato questa notte a largo delle coste di Sellia Marina, nel Catanzarese, con a bordo 23 persone e si era deciso di scortarlo fino al porto di Crotone, dove sarebbe dovuto avvenire lo sbarco. Prima che l’imbarcazione potesse raggiungere la costa c’è stata un’esplosione causata, presumibilmente, dal carburante a bordo. In quel momento, alcune fonti sostengono si trovassero a bordo 25 persone tra migranti e soccorritori.

I numeri in corso di accertamento parlano di alcuni feriti gravi, tra cui due finanzieri rimasti feriti (rispettivamente uno ad una gamba e l’altro ustionato) durante le operazioni di soccorso, ma non sono in gravi condizioni. In 15 sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Anna. I morti sarebbero tre ed altrettanti i dispersi. Sul posto stanno operando le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Non si sa al momento se ci sono vittime, eventualità ritenuta possibile. Sul posto è anche presente un aereo della Guardia costiera per le operazioni di soccorso.