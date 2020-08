Non si arrestano gli sbarchi. In ottanta al porto di Crotone – VIDEO Il veliero sul quale viaggiavano i migranti è stato intercettato dalla Finanza al largo di Corigliano e scortato al molo. Si tratta di famiglie con molti minori. Dopo il tampone saranno trasferite al Cara di Isola Stampa articolo

CROTONE Ottanta migranti sono sbarcati nel porto di Crotone. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano, un veliero, è stata intercettata al largo di Capo Cimini da una motovedetta della Guardia di Finanza di Corigliano. Si tratta di un veliero con a bordo molte famiglie con bambini di varia nazionalità. Dalle prime notizie si tratta di cittadini provenienti dalla Siria, dall’Iraq e dall’Afganistan.

L’imbarcazione era partita da Antalya, in Turchia. Sul molo si è attivata subito la macchina dei soccorsi con forze dell’ordine e Croce Rossa. A tutte le persone, una volta accertato il loro stato di salute sarà effettuato il tampone come da protocollo anti-Covid e trasferite al Cara di Isola Capo Rizzuto in isolamento in attesa dell’esito del test.