Crotone, pirata della strada investe ciclista Un uomo di 66 anni stava percorrendo via Giovanni Paolo II in bicicletta quando un'auto l'ha travolto. Si cercano di individuare elementi per risalire all'investitore

CROTONE Questa mattina, in via Giovanni Paolo II, un sessantatrenne che percorreva la strada in bicicletta è stato investito da una autovettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale cittadino dove gli sono state diagnosticate diverse fratture. Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini del comando di Polizia Locale che grazie ai rilievi effettuati sono stati in grado di rinvenire diversi elementi, tra cui frammenti dell’auto che potranno essere utili all’individuazione dell’investitore. Le indagini vanno avanti per assicurare il “pirata” della strada alla giustizia.

Continua in queste ore l’attività di indagine da parte degli uomini del Comando.