Crotone, individuato il pirata della strada che ha investito un 63enne L’uomo è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta nel centro della città pitagorica. La persona fermata ha ammesso la propria responsabilità Stampa articolo

Condividi su









CROTONE La Polizia locale ha rintracciato l’automobilista che ieri mattina, su via Giovanni Paolo II, ha investito un ciclista e non si è fermato a soccorrerlo dandosi invece alla fuga. Dopo aver proceduto ad una ampia ricognizione sul luogo, gli agenti hanno rilevato ed analizzati i reperti conseguenti alla collisione che hanno portato, di lì a poco, ad individuare il tipo di autovettura. Nel pomeriggio, a seguito di ricerche in città, il nucleo investigativo della Polizia locale ha individuato un automezzo che presentava riscontri oggettivi di inequivocabile compatibilità con i danni riportati nell’incidente stradale. E’ stato quindi rintracciato il proprietario, un quarantunenne del luogo, che è stato convocato presso il comando della Polizia locale ove, nel corso di un interrogatorio alla presenza del legale e di osservazione oggettiva della perfetta sovrapposizione con il suo mezzo di un particolare elemento che era stato rinvenuto in via Giovanni Paolo, ha ammesso le proprie responsabilità. L’ufficio, pertanto, dopo aver contestato i fatti e ritirato la patente di guida, ha denunciato l’automobilista all’autorità giudiziaria.