Covid-19, sono in tutto 12 i casi registrati nel Crotonese Di questi, otto sono asintomatici. Nessuno è attualmente ricoverato in ospedale. C'è apprensione in vista della riapertura delle scuole

CROTONE Sono dodici in tutto i soggetti attualmente positivi nella provincia di Crotone: quattro sintomatici e otto asintomatici. Nessuno dei contagiati della provincia pitagorica è attualmente ricoverato in ospedale, perché tutti vengono seguiti a casa con le Usca. Strongoli, con cinque soggetti positivi, ha il primato dei contagiati. Non fanno parte di un focolaio, perché sono tutti di importazione. Tra i cinque positivi di Strongoli ci sono due soggetti riconducibili al focolaio della Sardegna. Sono andati in ferie sull’isola e al ritorno sono risultati positivi. Anche gli altri tre sono di importazione. Tra i quattro positivi di Crotone due sono riconducibili alla ragazza andata in ferie a Malta: al ritorno ha contagiato un parente stretto. Gli altri due sarebbero, invece, stati contagiati da una badante rumena. Si tratterebbe di padre e figlio. Sembrerebbe che il figlio abbia avuto un rapporto ravvicinato con la donna di origine rumena. I sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale dicono che la situazione nella provincia di Crotone è comunque sotto controllo, nonostante i diversi casi di contagio registrati tra gli ospiti del Cara di Sant’Anna. C’è grande timore solo per la riapertura delle scuole, perché si teme che qualche soggetto asintomatico, presente soprattutto tra i giovani, possa determinare la diffusione del virus proprio quando riprenderanno le attività scolastiche.