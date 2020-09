Nuovo capo di Gabinetto per il Comune di Crotone Il commissario prefettizio nomina Vanessa Taverna dopo il pensionamento di Aloisio. La dirigente è stata candidata alla regionali con il centrodestra Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Vanessa Taverna è il nuovo capo di gabinetto al Comune di Crotone. E’ stata nominata oggi dal commissario prefettizio Tiziana Costantino. Taverna prende il posto di Giorgio Aloisio andato in pensione lo scorso 1 settembre. Il suo incarico, come si legge nel decreto emanato dal commissario prefettizio, durerà sino a quando non sarà eletto il nuovo sindaco. Quello di Taverna è un ritorno perché era stata nominata capo di gabinetto quattro anni fa dal sindaco Ugo Pugliese. Dopo un breve periodo Taverna si era dimessa dall’incarico per contrasti con la parte politica che aveva eletto Pugliese. Lo scorso 28 gennaio è stata anche candidata alla Regione nella coalizione di centrodestra che ha eletto Jole Santelli. (g. m.)