Crotone, sit-in in Prefettura dei 107 operatori Abramo – VIDEO

CROTONE «107 lavoratori Abramo: clausola sociale = territorialità e dignità»; «Pronto, Roma Capitale, sono sottopagato, come posso esserle utile?». Sono alcuni dei manifesti che stanno campeggiando in queste ore al sit-in organizzato dai 107 lavoratori della Abramo Customer Care che attendono di essere ricevuti dal Prefetto di Crotone. Tutti rischiano il licenziamento per la mancata applicazione della clausola sociale da una consegna all’altra.

Infatti pare non ci sia nessuna disponibilità della Cooperativa Acapo e del Consorzio Leonardo, i subentranti all’appalto dei servizi telefonici per Roma Capitale che prima erano erogati dalla Abramo con sede a Crotone.

Nei giorni scorsi la Cooperativa Acapo aveva formalizzato una proposta per assorbire i 107 lavoratori, nella stessa sede crotonese, senza però confermare i livelli retributivi poiché la società andrebbe incontro ad una spesa di 400mila euro in più rispetto al valore di aggiudicazione della gara. Un bando aggiudicato alla cooperativa e al Consorzio che dal 1 ottobre gestiranno la commessa di Roma Capitale, assegnata attraverso la Consip. Per questi motivi un’eventuale incontro col Prefetto potrebbe essere decisivo.