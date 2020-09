Crotone, file per il rilascio del duplicato della tessera elettorale Il comune ha dovuto predisporre l’apertura di diversi sportelli. Alle 12 rilasciati 600 duplicati Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE In fila sotto il sole per chiedere il rilascio del duplicato della tessera elettorale. Da questa mattina, da quando l’Ufficio elettorale del Comune di Crotone è stato aperto al pubblico, centinaia di persone si sono messi in fila per chiedere il duplicato della tessera, indispensabile per potere esercitare il diritto di voto. Sino alle 12 erano state rilasciati ben 600 duplicati. L’enorme presenza di utenti ha costretto il Comune ad aprire, all’interno dell’Ufficio elettorale, ben otto sportelli. Con il passare delle ore la fila si è ridotta, ma non si è esaurita tanto è vero che il Comune ha deciso di aprire un secondo accesso agli sportelli che rilasciano il duplicato della tessera elettorale. Evidentemente c’è ancora grande interesse per le elezioni, soprattutto quelle comunali. A Crotone ci sono quattro candidati a sindaco e 606 alla carica di consiglieri comunale. Sostanzialmente in una realtà cittadina di piccole dimensioni, qual è Crotone, ogni famiglia ha un parente o amico stretto candidato. A seguire con attenzione le persone in fila questa mattina c’erano rappresentanti di alcune coalizioni che sostengono i quattro candidati a sindaco. Il giorno delle elezioni ci sono esponenti della politica che accompagnano i propri elettori sino al seggio e non è escluso che li seguono sino all’Ufficio elettorale in attesa che venga rilasciato il duplicato della tessera elettorale. (redazione@corrierecal.it)